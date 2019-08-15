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Eski Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

15.08.2019 00:24 Eski Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kurban Bayramı nedeniyle geldiği aile ziyareti sonrasında Bozüyük Belediyesini de ziyaret ederek Başkan Bakkalcıoğlu ile görüşen 23'üncü Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, "Hayırlı, uğurlu olsun" temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. CHP ilçe Başkanı İhsan Esel ve Belediye Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyaret, sohbet ile devam etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu, paşayla gurur duyduğunu belirterek, nazik ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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