Eski Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu, yıllar sonra konuştu: 28 Şubat bin yıl sürecek demedim

28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı olan ve ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, yıllar sonra ilk kez konuştu. Kıvrıkoğlu, "28 Şubat bin yıl sürecek" dediği iddiasını yalanlayarak "İrtica bin yıl sürerse 28 Şubat da bin yıl sürecektir" dediğini ifade etti.

Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)'nin çıkardığı Birlik Dergisi'ne konuştu. Kıvrıkoğlu, "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'la ilgili şunları söyledi:

"TSK'NIN DEĞİL, MGK'NIN KARARLARIDIR"

"28 Şubat kararları TSK'nın değil, MGK'nın kararlarıdır. Kararlar Anayasamızın üçüncü maddesinde ifadesini bulan değerleri aşındırmaya çalışan irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için alınması gereken tedbirleri kapsar. Amacı, irticai faaliyetleri yok etmek veya asgariye indirmektir. Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat devam edecektir."

ESKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELİYORMUŞ

Röportajda emeklilik günlerini nasıl geçirdiği sorusunu yanıtlayan Kıvrıkoğlu, şunları söyledi:

"Bizim bir Encümen-i Daniş Grubu var. On beş günde bir onlarla bir araya geliyoruz. Encümen-i Daniş devlette üst düzey görev yapmış generaller, eski milletvekili, bakan, profesör, vali, emniyet müdürü gibi kişilerin bir araya geldiği ve ülkemizde meydana gelen gelişmelerin değerlendirildiği bir platform. Genellikle on beş günde bir, bazen ayda bir toplanıyoruz. Gelişmeleri değerlendirdikten sonra sonuçları kağıda döküyoruz. Daha önceleri hükümete mektup şeklinde gönderiyorduk. Ancak dikkate alınmadığını, çöpe atıldığını öğrendik. Şimdi göndermiyoruz."

"İRTİCA BİN YIL SÜRERSE 28 ŞUBAT DA BİN YIL SÜRECEKTİR DEDİM"

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı istifaya sürükleyen 28 Şubat 1997'deki MGK kararlarını ve o süreçte söylediği belirtilen "28 Şubat bin yıl sürecek" sözünü de değerlendiren Kıvrıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciler, Başbakan Bülent Ecevit'e, '28 Şubat bitti mi?' diye sorarlar. Başbakan da, '28 Şubat defteri kapandı' şeklinde bir cevap verir. Bundan birkaç gün sonra MGK toplantısı vardı. Toplantıda söz aldığım zaman Başbakan'ın bu sözünden ötürü, '28 Şubat kararları TSK'nın değil, MGK'nın kararlarıdır. Kararlar Anayasamızın 3'üncü maddesinde ifadesini bulan değerleri aşındırmaya çalışan irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için alınması gereken tedbirleri kapsar. Amacı, irticai faaliyetleri yok etmek veya asgariye indirmektir. Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat devam edecektir. İrtica bin yıl sürerse 28 Şubat da bin yıl sürecektir' dedim."

28 ŞUBAT DAVASINA DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Gazetecilerin 28 Şubat'la ilgili sözlerini kırparak yayınladığını ifade eden Kıvrıkoğlu, "Bu sözlerden dolayı beni 28 Şubat davasına dahil etmeye çalıştılar. Sözlerin tamamını göz önüne alınca vazgeçtiler. Dava görülürken de telekonferans yoluyla bilgime başvuruldu. O sırada bana, '28 Şubat bir darbe midir?' diye sordular. 28 Şubat'ın kesinlikle bir darbe olarak nitelendirilemeyeceğini belirttim" dedi.