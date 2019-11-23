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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

23.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:47
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor.
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii, Genel

Kaynak: İHA


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