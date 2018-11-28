Eski Gto Meclis Başkanı Yener, Fetö'den Beraat Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:29



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:29

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Ali Yener, beraat etti.2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yener ile avukatı katıldı.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yener, herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını ve suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, Yener'in müsnet suçu işlediğine dair iddia dışında cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmaması sebebiyle beraatine hükmetti.