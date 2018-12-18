Eski Gto Yöneticileri Hakkındaki Fetö Davası

Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada eski Gaziantep Ticaret Odası
(GTO) Başkanı Eyüp
Bartık ile eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer
'in yargılanmasına devam edildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya
'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Bartık ile Göçer ve avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, hakkında başka mahkemece FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Bilal Kara'nın, odanın yönetim kurulunda bulunduğu süreçte, yönetim kurulu toplantısında para yatırılmasıyla ilgili, "Yatırılan para önemli bir miktar değil, banka batarsa, biz öderiz." şeklinde konuşma yapıp yapmadığını sordu.
Sanık Bartık, başkanlığı döneminde odanın para işlerinden Bilal Kara'nın sorumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bir oyla başkanlık seçimini kazandığım o günden beri bana husumet oluştu. Benim FETÖ ile hiçbir ilgim alakam yoktur. Odanın mali işleriyle Bilal Kara ilgileniyordu. Söz
konusu konuşmayı yönetim kurulu toplantısından önce yapmışlar. Ben şahit olmadım. Her yönetim kurulu toplantısından önce bir araya gelip kendi aralarında konuşurlardı."
Mahkeme başkanının, "Başkansız mı toplanıyorlar?" sorusuna ise sanık Bartık, "Onlar erken gelip sohbet ederlerdi" diye yanıt verdi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Talimatta imzanız var?" diyerek konuya ilişkin sanığın savunmasını istedi.
Sanık Bartık, "Ben başkanlık döneminde evraklar rutinse incelemeden imzalardım. Yatırılan tutar küçük bir meblağ olduğu için nereye yatırıldığına dikkat etmedim. Odanın kendi hesabına ya da bir bankaya işlemi olduğu zaman ben başkan olarak imza atardım. Çok fazla araştırma ihtiyacı hissetmezdim. O dönemde 500 bin lira yatırılmasını da çok fazla incelemedim." diye konuştu.
Sanık Göçer ise paranın yatırılmasında kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Bilal Kara hakkında verilen kararın gerekçesinin istenmesine ve dönemin bazı yönetim kurulu üyelerinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Gaziantep Ticaret Odası
Kaynak: AA