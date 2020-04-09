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Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili'den virüsle mücadele fonuna 32 milyon dolar bağış

Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, ülkede korona virüsle mücadele kapsamında kurulan StopCoV fonuna 100 milyon lari (32 milyon dolar) bağışta bulundu.

09.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:33
Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili'den virüsle mücadele fonuna 32 milyon dolar bağış
Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, ülkede korona virüsle mücadele kapsamında kurulan StopCoV fonuna 100 milyon lari (32 milyon dolar) bağışta bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele için ülkelerdeki çeşitli önleyici tedbirlerin yanı sıra hükümet tarafından da fonlar tesis ediliyor. Gürcistan hükümetinin korona virüsle mücadele için kurduğu StopCov fonuna Eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili ve ailesinin 100 milyon lari bağışta bulunmasıyla fonun genel bütçesi 40 milyon dolara ulaştı.

Gürcistan'da korona virüsle mücadele için 24 Mart'ta kurulan StopCov fonuna özel şirketler, vatandaşlar, milletvekilleri ve hükümet yetkilileri tarafından da bağış yapılıyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hükümet, Güncel
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