09 Aralık 2018, 11:52
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Eski Güzellik Kraliçesi, 13 Yaşındaki Kızının Bekaretini İnternette Satışa Çıkardı

Rusya'da eski güzellik kraliçesi Irina Gladkikh, 13 yaşındaki kızının bekaretini internette satışa çıkardı.

Eski güzellik kraliçesi olarak tanınan Irina Gladkikh, akıllara durgunluk veren bir ilan verdi. 35 yaşındaki kadının verdiği ilanda 13 yaşındaki kızı da vardı.

BEKARETİ İÇİN 20 BİN DOLAR İSTEDİ

İlana bakanlar, annenin kızının bekaretini satışa çıkardığını gördü. Irina Gladkikh, 13 yaşındaki kızı için yaklaşık 25 bin dolar istiyordu. Eski güzellik kraliçesi kızıyla birlikte, planını gerçekleştirmek için Chelyabinsk kentinden Moskova'ya uçtu.

POLİS TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDI

Bir adamla buluşup iğrenç planını hayata geçirmek üzere Rusya'nın başkentinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgu odasında her şeyi itiraf eden 35 yaşındaki Gladkikh, hapse atıldı.

SUÇ ORTAKLARI DA YAKALANDI

Polis, güzellik kraliçesine yardım eden iki kadını da ortaya çıkardı. Suç ortaklarından Alina Kukanova, mahkemede cezası açıklanınca çığlık attı.

ÇOCUK BÜYÜKANNESİNİN YANINA YERLEŞTİRİLDİ

Rus basını, 13 yaşındaki kız çocuğu ile erkek kardeşinin büyükannelerinin yanına yerleştirildiğini bildiriyor. Büyükannenin evi, polis gözetimi altında tutuluyor.

GEÇMİŞTE HAYAT KADINI OLARAK ÇALIŞIYORDU

Güzellik kraliçesi ile suç ortağı iki kadının, geçmişte hayat kadını olarak çalıştığı belirlendi.

Polis,Rusya Federasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 11:52



YORUMLAR (12)
UKALA: turkiyede 20 bine bakirenin kralini bulursun kizlarimiz az kokar ama yinede is gorur, ,
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AAAAAA: Adam da kalmadı maalesef(erkek) diyemiyorum bakın!!!!
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1 0
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BEKİR1981: Bana da lazım şöyle 16-20 yaş arası çıtır.
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BABA: sizde bunu haberdiye milletesunuyosunuz igrençolay hayatın gerçeklerinden pahalılıkdan bahsedin.
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13 1
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..: Bakire bacı kalmadı diyenler sorarım size bu durma peki kim yol açtı? Demekki ülkede adam da kalmamış
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