Eski Güzellik Kraliçesi, 13 Yaşındaki Kızının Bekaretini İnternette Satışa Çıkardı

Eski güzellik kraliçesi olarak tanınan Irina Gladkikh, akıllara durgunluk veren bir ilan verdi. 35 yaşındaki kadının verdiği ilanda 13 yaşındaki kızı da vardı.

BEKARETİ İÇİN 20 BİN DOLAR İSTEDİ

İlana bakanlar, annenin kızının bekaretini satışa çıkardığını gördü. Irina Gladkikh, 13 yaşındaki kızı için yaklaşık 25 bin dolar istiyordu. Eski güzellik kraliçesi kızıyla birlikte, planını gerçekleştirmek için Chelyabinsk kentinden Moskova'ya uçtu.

POLİS TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDI

Bir adamla buluşup iğrenç planını hayata geçirmek üzere Rusya'nın başkentinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgu odasında her şeyi itiraf eden 35 yaşındaki Gladkikh, hapse atıldı.

SUÇ ORTAKLARI DA YAKALANDI

Polis, güzellik kraliçesine yardım eden iki kadını da ortaya çıkardı. Suç ortaklarından Alina Kukanova, mahkemede cezası açıklanınca çığlık attı.

ÇOCUK BÜYÜKANNESİNİN YANINA YERLEŞTİRİLDİ

Rus basını, 13 yaşındaki kız çocuğu ile erkek kardeşinin büyükannelerinin yanına yerleştirildiğini bildiriyor. Büyükannenin evi, polis gözetimi altında tutuluyor.

GEÇMİŞTE HAYAT KADINI OLARAK ÇALIŞIYORDU

Güzellik kraliçesi ile suç ortağı iki kadının, geçmişte hayat kadını olarak çalıştığı belirlendi.