Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tunçalp Özgen İçin Cenaze Töreni

Kaynak: AA

Eski Hacettepe Üniversitesi (HÜ) rektörlerinden Prof. Dr. Tunçalp Özgen'i son yolculuğuna uğurlamak için tören düzenlendi.Tunçalp Özgen için HÜ Kültür Merkezi'nde, ailesi ve yakınları ile Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, öğretim üyeleri, kurucusu olduğu derneklerin temsilcileri, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencilerinin katılımıyla tören gerçekleştirildi.Prof. Dr. Haluk Özen, törende yaptığı konuşmada, meslektaşı Özgen'in yetenekleri tartışılmayacak bir beyin cerrahı, çok iyi bir eğitici, çok başarılı ve vizyon sahibi bir rektör olduğunu aktardı. Özen, "Hacettepe'yi çok seven ve onun gelişmesi için kendini tüketen, yorulmak bilmeyen bir insan ve çok sevecen, çok iyi bir eş, mükemmel bir baba ve dededir." dedi.Özgen'in çok önemli projeleri ve yenilikleri hayata geçiren bir kişi olduğunu ifade eden Özen, şunları söyledi:"Hacettepe Üniversitesine rektörlüğü döneminde kazandırılan yeni bölüm, fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler, günümüzde onun çok sevdiği ve kendini adadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için çalışıyorlar. İnsan ve araştırma odaklı, vizyon sahibi bir rektör olmuş, kendini çok sevdiren ama popülist olmayan bir rektör profili çizmiştir.Tunç Hocam kamu hizmetinin çok onurlu bir görev olduğunun bilincinde olarak, bu hizmeti her zaman kişinin ülkesine ve kurumuna borçlarının ödenmesi açısından bir vesile olarak kabul eder ve çevresine bunu ifade ederdi. Bu bağlamda, Atatürk'ün ülkemize kazandırdıklarının bilincinde olduğundan bu konuda da her zaman net tavır sergileyerek Cumhuriyet'in kazanımlarının yanında yer aldı. Öğrencileri bilimsel ve çağdaş metotlarla yetiştirmenin Atatürk'e olan borcumuzu ödemenin en doğru yolu olduğunu ifade etti her zaman."Tunçalp Özgen'in kızı Prof. Dr. Burçe Özgen de babasının yaşamında her zaman ilk önceliğinin "iyilik" olduğunu ifade etti.Özgen, "Babam bana her zaman 'Birisi senden yardım istediğinde elinden geliyorsa muhakkak yapmaya çalış' derdi. Babamın bu öğüdü benim her zaman kulağımda küpe oldu. Şimdi ne zaman benden biri bir şey istese elimden geldiğince yardım ediyorum, edeceğim." dedi.Törende, daha sonra Prof. Dr. Özgen'in birçok meslektaşı, sınıf arkadaşı, öğrencisi de konuşma yaparak duygularını dile getirdi.Prof. Dr. Tunçalp Özgen'in cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alacaatlı Köyü Mezarlığı Aile Kabristanı'na defnedilecek.Tunçalp Özgen kimdir?Tunçalp Özgen, 1946'da Kütahya'da doğdu. 1963 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1965'te Biyoloji BS diploması ve 1969'da Tıp Doktorluğu diploması aldı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalında asistanlığa başladı ve 1974'te Nöroşirürji Uzmanı oldu.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalına atanan Özgen, 1988'de Nöroşirürji Profesörlüğüne yükseltildi.Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsünde, 1984-1992'de Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1999-2011'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini yürüten Özgen, 1999'da Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi ve 2008'e kadar iki dönem bu görevi yürüttü.2006 yılında Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanan Özgen, 2007'de kurulan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü görevini de kurucu rektör olarak üstlendi.Yurt dışında da birçok idari ve bilimsel görevlerde bulunan Özgen, Türk Nöroşirürji Derneği Başkanlığı görevinde de bulundu, bilimsel birçok derginin editörlüğünü ve yayın kurulu üyeliğini üstlendi.Özgen, 1997'de YÖK Uluslararası Yayın Kutlama Ödülü, 2003'de Genç İşadamları Derneği En Aktif Yönetici Ödülü, 2005'te Başkent Grubu 81. Yılın Altın Adam Ödülü, 2016'da Türk Nöroşirürji Derneği Üstün Hizmet Ödülü aldı.Prof. Dr. Tunçalp Özgen, ODTÜ Kimya Mühendisliği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Özgen'in eşi, Prof. Dr. Burçe Özgen ve Dr. Dalsu Özgen'in babası, Lara, Duru ve Uzay'ın dedesi idi.