Eski hakem Abdullah Yılmaz: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli

Eski hakem Abdullah Yılmaz, Deniz Türüç'ün golünde Vedat Muriç'in ihlalde bulunduğunu belirterek, maçın tekrar edilmesi gerektiğini iddia etti. İşte Yılmaz'ın o twiti:

UİLENBERG'İN AÇIKLAMALARINI DA PAYLAŞTI

Yılmaz ayrıca MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in, "Serbest vuruşlarda barajlarda sorunlar oluşuyor. Hücum oyuncuları her zaman mevcut barajı genişletip, kalecinin önüne geçmek için uzun bir baraj kurmak istiyor. Üç kişiden fazla olan barajlarda rakip oyuncular 1 metreden fazla yaklaşamayacak. Eğer bu kurala uymazlarsa kendileri aleyhine endirekt vuruşla oyun başlayacak. 1 Haziran'dan beri bu kuralın işe yaradığını görüyoruz. Futbolcular 1 metre uzaklık olduğu sürece barajın yanına gelebilirler." sözlerini de paylaştı.