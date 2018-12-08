Eski Hakem Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor'un İptal Edilen Golü Sonrası: MHK İstifa

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Rizespor'un 72. dakikada attığı golün iptal edilmesi sonrası Merkez Hakem Kurulunu istifaya davet etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Türk hakemlerine hiç bir saygım kalmadı . Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize nin attığı 2. Gol. Buz gibi gol. Öpsünler VAR ınızı yoğunuzu.MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor."