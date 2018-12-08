08 Aralık 2018, 21:17
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Eski Hakem Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor'un İptal Edilen Golü Sonrası: MHK İstifa

Eski hakem Ahmet Çakar, Rizespor'un 72. dakikada attığı golün iptal edilmesi sonrası Merkez Hakem Kurulunu istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Rizespor'un 72. dakikada attığı golün iptal edilmesi sonrası Merkez Hakem Kurulunu istifaya davet etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Türk hakemlerine hiç bir saygım kalmadı . Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize nin attığı 2. Gol. Buz gibi gol. Öpsünler VAR ınızı yoğunuzu.MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor."

Çaykur Rizespor,Ahmet Çakar,Rizespor
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:17



YORUMLAR (13)
MUSTAFA: Helal olsun rizeye ..hocam gs hocalik yapamiyorsaniz birakin takim yerde surunuyor .yaziklar olsun
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TUNÇ06: DOĞRU DA AMA HOCA GS DA PENALTISI VERİLMEDİ ...YANİ EŞİTLER DE ARTIK ÜÇ DÖRT BÜYÜK YOK KOŞAN MÜCADELE YAPAN KAZANIYOR BAGIRAN DEĞİL BAĞIRANLAR TÜRBÜNDELER.TFF ŞİMDİ BU HAKEME NE YAPACAK ?HAKEM İTHAL EDELİM ARTIK.
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ADINIZI YAZIN: en iyisi futbolu kaldırsınlar gereksiz yere insanlar birbirini kırıyor hakaret ediyor hadi oynayanlar yorumcular çorbasını alıyorda taraftarın hiçbir avantası yok boşa kürek çekiyorlar
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BAHÇELİ: Bu federasyon ne yapmaktadır ve kendini ne zannetmektedir, bu nasıl bir hıyanet ve nasıl bir aymazlıktır , kendilerini insafa davet ediyor ve bir an evvel akıllarını başlarında devşirmelerini umuyorum, ayrıca 40 yapar ve Milliyetçi hareket iiikibiğğğnn kırrrrkkkktaaaaaağğğğğğ.
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MAX: buz gibi gol
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