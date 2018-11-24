24 Kasım 2018, 00:18
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Ahmet Çakar, "Talimatlı VAR Hakeminin" Galatasaray'ın 2 Puanını Çaldığını Belirtti

Eski hakem Ahmet Çakar, Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunun hatalı olduğunu belirterek, "Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır." dedi.

Galatasaray- Konyaspor maçına, Konyaspor'un kazandığı penaltı damga vurdu. Otoriteler pozisyonun penaltı olmadığnı belirtirken, eski hakem Ahmet Çakar, flaş bir iddiada bulundu.

"VAR HAKEMİ, GALATASARAY'IN İKİ PUANINI ÇALMIŞTIR"

Çakar sosyal medya hesabından, "İşte şimdi Galatasaray tam anlamıyla hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır." dedi.

VAR HAKEMİ HALİS ÖZKAHYA

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'ydı.

Konyaspor,Ahmet Çakar,Galatasaray
24 Kasım 2018 Cumartesi 00:18



YORUMLAR (11)
İLKAN: Takimi ligden cekin yoksa bu lig böyle gitmez ..
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20 8
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ADINIZI YAZIN: BUNLARI DA HAKEMLİKLERİNDEN TANIYORUZ. GÜNDEMDE KALMAK İÇİN HERŞEYİ YAPIYORLAR. FUTBOLUN BU HALE GELMESİNDEN BU NEFRET DİLİ SUÇLU DEĞİL Mİ?
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21 3
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ALPER: Halis ozkahya içinde azıcık Allah korkusu haram duygusu varsa erkek gibi çık o pozisyon penaltımı ve ne konuştunuz soylede bilelim
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SEYYAH: Takımı ligden çekin hala kimse katil olmamışken.
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30 11
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SEYYAH: Serdar kırmızı görünce mecburen penaltı dedi hoca. Yoksa haksız kırmızı olacaktı.
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14 6
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