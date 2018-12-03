03 Aralık 2018, 21:26
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Eski Hakem Ahmet Çakar: Kural Hatası Yapıldı, Maç İptal Edilmeli

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye 8. dakikada Samuel Eduok ile attığı gol, alan ihlali gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyonda kural hatası yapıldığını iddia ederek maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasındaki penaltı kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor. Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. Maç tekrar edilmeli."

Kasımpaşa,Fenerbahçe,Ahmet Çakar
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:26



YORUMLAR (7)
SERKAN.: fotbol.bıttı.
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X: Nasıl yaaaaa kural hatası olunca maç iptalmi edilirmiş.....hiç görmedim duymadım böyle şey.
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TRTE: seni takan mı var
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KOMEDİ: kimse kusura bakmasın ama ligin kalitesi düşünce tff hakem kozunu ortaya koydu her maç ayrı skandal
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YAMUKCAKAR: kafayi yemis fener düsmani geberecek hasedinden
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