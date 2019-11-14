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Eski hakem Deniz Ateş Bitnel hakem yumrukladı

2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çok kötü bir performans sergileyen ve FIFA kokartı elinden alınan Deniz Ateş Bitnel, Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıktı. Bitnel, kararını beğenmediği meslektaşı Mehmet Ağaçlı'yı sahada yumrukladı.

14.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:11

2016 yılında oynanan Trabzonspor- maçında çıkardığı kırmızı kartlar sonrası FIFA kokartı elinden alınan ve Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart ile gündeme oturan Deniz Ateş Bitnel, yeni bir skandala daha imza attı.

Bitnel oyuncu olarak yer aldığı maçta hakemin kararlarını beğenmeyince meslektaşına saldırdı. Bitnel, 11 Kasım'da Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılamanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü.

HAKARET VE SALDIRIDAN SUÇ DUYURUSU

Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Deniz Ateş Bitnel hakkında saldırı ve hakaret iddiasıyla savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.

2016'daki Trabzonspor-Galatasaray maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B klasman hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Bitnel, il hakemliğine düşürülmüştü.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel hakem yumrukladı

Galatasaray, Trabzonspor, Deniz Ateş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
HAMDİ:koçali medyası kendi pisliğini ürtmek için bunları gündeme getiriyor
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MTT:Hadi uza yeğenim uza
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