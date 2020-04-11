Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi

Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

11.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:32
Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi
Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Talisca heyecan yarattı! Sergen’i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe’de çalışmak istemiyor Spor
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe'de çalışmak istemiyor
Haberler ›› Spor ››Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

13:57: Pınar Karşıyaka'da tek Taylor kaldı - Spor 13:56: Menemenspor'da Laleci'nin idolü Simeone - Spor 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:39: İşitme engelli sporcular evde form tutuyor - Spor 13:38: Ekuban'ın son talibi Brighton oldu - Spor 13:32: Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi - Spor 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler 13:07: Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak - Spor