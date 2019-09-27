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Eski hakime FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Hulusi Ceylan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildiAnkara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ceylan ve avukatı katıldı.

27.09.2019 17:06Eski hakime FETÖ'den hapis
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Hulusi Ceylan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ceylan ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Ceylan, örgüt üyesi olmadığını söyledi.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Ceylan, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı, heyetin kararını açıkladı.
Karara göre sanık Ceylan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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