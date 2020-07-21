Eski hastane bahçesindeki ağaç alev aldı

Eski Adıyaman Devlet Hastanesi bahçesinde alev alan ağaç paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan eski Adıyaman Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bir çam ağacı bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Yanan ağacı fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yanan ağaç söndürüldü. Yangından dolayı zarar gören çam ağacında soğutma çalışması yapılırken bahçenin madde bağımlıları tarafından mesken haline geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN