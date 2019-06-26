26.06.2019 14:03
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Eski hatları yenileme çalışmaları sürüyor

Eski hatları yenileme çalışmaları sürüyor

HATSU eskiden döşenen düzensiz içme suyu hatları nedeniyle sürekli arıza veren ve kesintilere yol açan su şebekelerinin yenilendiğini duyurdu.

Özellikle yüksek kesimlerde ve ara sokaklarda bulunan abonelerin yaşadığı arıza ve patlak sorunlarını gidermek amacıyla hummalı çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, vatandaşlar tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine yapılan bildirimler sayesinde ivedi bir şekilde müdahalelerin yapıldığını aktardı.

İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan meskenin alt bölümünden geçen içme suyu şebekesinde oluşan patlaktan dolayı iptal edildiğini belirten İdare, ana şebekeden meskene 32'lik borular ile 100 metrelik yeni içme suyu hattı döşendiğini ve abone bağlantıların yapılarak sorunun giderildiğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler
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