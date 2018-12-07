Eski Hava Kuvvetleri Personeli 87 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara
'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı
personelinden 41'i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara'nın yanı sıra İstanbul
, İzmir
, Adana
, Bursa
, Manisa
, Amasya
, Balıkesir
, Denizli
, Eskişehir
, Isparta
, Kahramanmaraş
, Kayseri
, Kocaeli
, Konya
ve Samsun
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, ikametleri Ankara'da olduğu belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.
Diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı,Ankara
07 Aralık 2018 Cuma 09:53