Eski Hazine Bakanı Masum Türker, TÜRMOB Başkanlığına aday

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) genel başkanlığına adaylığını açıklayan eski Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, "Muhasebe mesleğini daha itibarlı hale getireceğiz" dedi.Delegelerle birlikte Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında basın toplantısı düzenleyen Masum Türker, 12-13 Ekim tarihlerinde 23'ncüsü gerçekleştirilecek olan TÜRMOB genel başkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı. Türker, projeleriyle daha iyi bir TÜRMOB için aday olduğunu söyledi. Türkiye Muhasebeciler Platformu olarak üç yıl önce yola çıktıklarını ve bugün Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu olarak daha kapsayıcı bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirten Türker, "Maliye ve Hazine Bakanlığı yetkilileri ile Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresinin de tamamı ile müşterek bir şekilde iç ve dış ekonomik saldırılara karşı işbirliği içinde olacağız. Tabandan gelen ve gerçek rakamları yansıtan ekonomik raporları her ay ya da üç ayda bir daha geniş halde raporlar halinde mali müşavirlerin görüşleri ile yayınlayacağız. Muhasebe mesleğini daha itibarlı hale getireceğiz" dedi.Mustafa Kemal Atatürk'ün "En iyi iktisatçılar muhasebecilerdir" sözünden yola çıkarak iç ve dış borçların kapatılması için ihtiyaç duyulan fonların oluşturulmasında yardım alınacak kişilerin meslektaşları olduğunu ifade eden Türker, yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini ya da tevkifat yoluyla tahsil edilmesi için çalışacaklarını söyledi. Mücbir sebeple ilgili yasal düzenleme yapılması ve Mali Tatil Yasası'nın gözden geçirilerek 20 gün olan tatil süresinin bir aya çıkarılmasını talep edeceklerini belirten Türker, TÜRMOB İletişim Merkezi (TİMER) kuracaklarını, meslektaşlarının ve vatandaşların şikayetler için herhangi bir kurum aracı etmeden direkt olarak ulaşabileceklerini, soruları ise meslekte kıdem almış, deneyimi, birikimi olan konuda uzman kişilerin cevaplayacağını söyledi. Türker, "Ayrıca şuan var görünen ama aktif olamayan TÜRMOB TV'yi de daha aktif hale getireceğiz. Seçimden sonra delegelerle bağlarımızı koparmayacağımız gibi her yıl delegelerin kendi şehirlerinde kongre düzenleyerek bilgi birikimlerini genç meslektaşlarına aktaracakları bir ortamı sağlayacağız" dedi.Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kuracaklarını ifade eden Türker, "Bütün vergi ihtilafı dilekçelerini yazıyoruz, bu nedenle vergi mahkemelerinde temsil hakkını yeni bir proje olarak ortaya koyacağız" dedi.Ekonominin iyileşmesi için yerli ve milli muhasebe şirketlerinin kurulması gerektiğini ve bunların uluslararası platformda yer edinmesi için yeşil pasaport talebinde bulunacaklarını dile getiren Türker, bununla ilgili kendilerine destek veren ve konuyu parlamentoya taşıyan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a ve Konya Milletvekili Esin Kara'ya teşekkürlerini iletti. Haksız rekabet konusuna da değinen Türker, Kalite Kontrol Esasları Kılavuzu'nun bir an önce belirlenmesi için ve 2010 yılında kabul edilen fakat yayınlanmayan Kapasite Belirleme Kuralları'nın tekrar ihlas edilmesi için çalışacaklarını aktardı. "Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227. maddesi ön denetimdir" diyen Türker, ön denetim hakkının aktif olarak kullanılması için yetkili kurumlara başvuracaklarını kaydederek, "Dijital dönüşüme uygun mali müşavirlik mesleğini birlikte yeniden inşa etmek zorundayız. Ünvanımızı mali müşavir denetçi ünvanına dönüşmesi için mücadele edeceğiz. Mücbir sebep konusunun çözüme kavuşması için bakanlık ve parlamento düzeyinde takiplerimizi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA