Eski Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkındaki Dava

Eski HDP
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın Mersin
'de yaptığı konuşmada "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu
'na hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne
F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme hakimi, duruşmada, Selahattin Demirtaş'ın " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret" suçundan Mardin
1. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı dosyanın, görülen davayla birleştirildiğini bildirdi.
Demirtaş, savunmasında, dosyadaki aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.
Mahkeme hakimi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 27 Şubat 2016'da HDP Akdeniz
İlçe Başkanlığı önündeki "Demokrasi ve Barış Mitingi"nde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi, "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" suçlamasıyla da Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Demirtaş ve avukatlarının talebi üzerine dava dosyaları birleştirilmişti.
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