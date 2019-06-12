12.06.2019 09:32
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HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İzlanda yenilgisi sonrası attığı tweetler olay oldu

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maç sonrasında HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın attığı tweetlere tepki yağdı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

KAPLAN'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin sonrasında yaptığı paylaşımlarla tepkilere neden oldu.

İzlanda'nın galibiyetine sonrasında Kaplan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı Sporun içine ettiniz! Biji İzlanda..!" ifadelerini kullandı. Kaplan'ın yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

İZLANDA'DA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda'yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.

HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İzlanda yenilgisi sonrası attığı tweetler olay oldu

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Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, İzlanda, Spor

YORUMLAR (11)
KASİP TIPLAN: Başka ne beklenirdi bu hainlerden, bunlar Türkiye yenilince sevinen, Ermenistan yenilince üzülen tipitiplerdir. Türkiye yenseydi üzüntüden hasta olurdu Hasip efendi. Fransa ya taktığımızda sesi çıkmadı, acaba neden?
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J.J.OKOCHA: Adam doğru demiş yanlış olan ne ? Fransayı yenip İzlandaya yenilmek . . .
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AHMET TANBUR: terket bu ülkeyi git izlanda da yaşa buranın vatandaşı değilsiniz zaten geçici olarak duruyonuz bölmeye geldiniz
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BU NEYİN KAFASI: Bu mantıkla ÇİN'' in dünyanın en iyi futbol takımına sahip olması lazım. . .
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KARA: Hasip Kaplan nasıl hukuk okudun sen tmm bende kürdüm ama bu maçla provokasyon amacın ne resmen saçmalamışsın
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