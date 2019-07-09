09.07.2019 20:53
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Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi

Vedat Muriç'in eski hocası Erkan Sözeri, "Fenerbahçe çok karakterli bir oyuncu aldı. Vedat, Slimani ve Frey'den sonra Ibrahimovic etkisi yaratır." dedi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç hakkında eski hocası Erkan Sözeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Sözeri, "Bazı futbolcuların yüreğine girebilirseniz performansı bir anda yükselebilir. Vedat Muriç'in Giresunspor'daki ve Rizespor'daki performansı buna örnek... Vedat Muriç 4 yıl önce çok farklıydı, şu anda kendisini geliştirdi ve Rizespor'da kariyerinin en önemli dönemini geçirdi." dedi.

"VEDAT'IN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VAR"

Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe çok karakterli bir oyuncu aldı. Vedat oynasa da oynamasa da o forma için savaşan bir futbolcudur. Vedat kendini geliştirmiş olarak Fenerbahçe'ye gitti. Vedat Muriç, Fenerbahçe'de neden birinci santrfor olmasın? Vedat'a güvendiğinizi hissettirirseniz çok faydalı olacaktır. Vedat'ın kendisine has özellikleri var. Vedat, Slimani ve Frey'den sonra Ibrahimovic etkisi yaratır." ifadelerini kullandı.

Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi

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Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor

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