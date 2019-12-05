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Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'a 10 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

05.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:36Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'a 10 yıl hapis cezası
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve hakkında FETÖ'den dava açılan eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un yargılandığı davaya devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dün esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Okur, bu savunmasını tekrarladığını beyan ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Daha sonra karar açıklanmak üzere duruşmaya ara verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu, aranın tamamlanmasının ardından Okur hakkındaki kararı açıkladı. Buna göre Okur'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Cezada arttırıma giden daire, cezayı 18 yıla çıkardı. Okur'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına hükmeden daire, cezayı 12 yıla indirdi. Son olarak iyi hal indirimi yapan daire, 10 yıl hapis cezası vererek Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hükmün oy çokluğuyla alındığı belirtildi. - ANKARA

Ceza Dairesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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