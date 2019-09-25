Haberler » Güncel » Haber

Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

25.09.2019 14:48Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un yargılandığı dava
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Okur'un avukatları da hazır bulundu.
Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından Okur'a söz verildi.
Okur, 17 Eylül'de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını hatırlattı. Ergin'in beyanlarının kendi ifadelerini doğrular nitelikte olduğunu söyleyen Okur, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma sürecinde yaşananları da anlattı.
Okur, tanık olarak dinlenen eski başsavcı Durdu Kavak'ın hakkındaki beyanlarının çelişki olduğunu öne sürdü.
FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Okur, "İhanet çetesiyle işim, üyeliğim olmadı. FETÖ'yle sürekli çatıştım." dedi.
Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Okur, 39 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi.
Sanık Okur ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.
Daha sonra mahkeme heyetinin aldığı ara kararlar, mahkeme heyeti başkanı Alikanoğlu tarafından açıklandı. Okur'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.
Duruşma, 24 Ekim'e bırakıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 Eşinin sevgilisini vuran kadın hakkında 22 yıl hapis istemi
15:54 Yol kenarında bulunan yaralı tilki tedaviye alındı
15:54 Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a ziyaret
15:54 Eğitim-Bir-Sen, haksız yere açığa alınan idarecilerin göreve dönmesini istiyor
15:53 Diyarbakır'daki annelere gaziantep'ten destek
15:52 Karaman'da belediye otobüs durakları yenilendi
15:52 Diyarbakır annelerine kadın desteği