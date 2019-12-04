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Eski HSYK üyesi Hüseyin Serter'e 13 yıl 6 ay hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Hüseyin Serter'e, terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

04.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:26Eski HSYK üyesi Hüseyin Serter'e 13 yıl 6 ay hapis cezası
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Hüseyin Serter'e, terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski HSYK üyesi Hüseyin Serter, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada, tutuklu sanık Serter ve avukatları esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Mesleğe girişten itibaren örgüt içinde yer aldığı, sohbet toplantılarına katıldığı, HSYK'de üst düzey görevler üstlendiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilen Hüseyin Serter, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Karar
Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.
Sanık Hüseyin Serter'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.
Sanık Serter'in cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Kaynak: AA

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