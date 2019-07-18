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Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin FETÖ davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla eski İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 6...

18.07.2019 16:37 Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin FETÖ davasında karar
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla eski İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Mehmet Mehdi Aslan, Sübet Çiçek, Yasemin Demirdağ, Alparslan Arduç, Zekeriye Mete, İzzet Selçuk Şağban ve avukatları katıldı.
Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Mehdi Aslan, Sübet Çiçek ve Yasemin Demirdağ hakkında yeterli inandırıcı her türlü şüpheden uzak, somut, kesin delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Mahkeme heyeti, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Alpaslan Arduç 3 yıl 9 ay, sanık Zekeriya Mete'ye 3 yıl 4 ay 18 gün, sanık İzzet Selçuk Şağban'a da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, ceza verilen 3 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Kaynak: AA
Bank Asya, İstanbul, Güncel

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