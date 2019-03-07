Eski Hükümlü Girişimci Oldu

Samsun
'da geçen yıl denetimli serbestlikten yararlanırken el sanatları kursuna katılan ve girişimcilik belgesi alan 36 yaşındaki eski hükümlü Selim
Eğmen'in devletten aldığı 26 bin 300 lira hibeyle açtığı atölye, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz
tarafından ziyaret edildi.
Atölyesinde hediyelik ve süs eşyaları üreten, ürünlerinin ilgi görmesi üzerine Yabancılar Çarşısı'nda dükkan açan Eğmen, aralarında eski hükümlülerin de bulunduğu 15 kişiye iş imkanı sunuyor. Almanya
, Fransa
, İran
ve Ürdün
gibi ülkelere ürün gönderen Eğmen, konteyner imalathanesi ve hayvan çiftliği işlerini de yürütüyor.
İş yerini ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hükümlülere tahliye sonrası denetimli serbestliğin sürdüğü dönem ya da şartlı tahliye dönemi içinde kurslarla destek verdiklerini aktardı.
Müteşebbis olmak isteyen hükümlülere KOSGEB üzerinden kredi desteği de verdiklerini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti: "Kendisine destek verdiğimiz Selim Eğmen kardeşimiz, böyle bir müteşebbis ruhla giriştiği işinde çok başarılı işler çıkarmış. Yurt dışına ihraç yapacak şekilde işini büyütmüş durumda. Bununla da kalmadığını, ilave işleri de bu çabasına eklediğini müşahede ettik. Konteyner imalatı işini yürütüyor. Ayrıca hayvancılık yapıyor. Gayemiz, hükümlülerimizi topluma kazandırmak."
Eğmen ise cezaevinden çıktıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün el sanatları kursuna katıldığını söyledi.
Kursun ardından atölye açmaya karar verince İŞKUR
ve KOSGEB aracılığıyla açılan uygulamalı girişimcilik eğitimi kursunu da tamamladığını belirten Eğmen, el sanatları üzerine hazırladığı projeyle devletten 26 bin 300 lira hibe alarak, İlkadım
ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde kiraladığı 4 katlı binada atölyesini kurduğunu anlattı.
Eğmen, Yabancılar Çarşısı'nda ilk olarak bir dükkan kiralayarak ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunduğunu aktardı.
Ürünleri beğenilince ürün çeşitliliğini artırdıklarını dile getiren Eğmen, şöyle devam etti:
"Fuarlara girdik, ürünlerimizi beğenmeye başladılar. Ortak çalıştığımız firmalar aracılığıyla ürünlerimizi yurt dışına gönderdik. Bu durumda iç ve dış piyasaya açıldık. Sermaye bu şekilde ilerlemiş oldu."
Eğmen, parasal riskleri azaltmak için konteyner firması kurarak faaliyetlerine devam ettiklerini, ardından da hayvancılık işine girdiklerini belirtti.
Denetimli Serbestlik Müdürü, personeli ve kurs hocalarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Eğmen, eski hükümlülere kurslara katılarak ve devletin desteklerinden yararlanarak üretken olmaları tavsiyesinde bulundu.
Güncel
Kaynak: AA