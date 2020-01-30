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Eski hükümlü, İŞKUR projesiyle koyun yetiştiricisi oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik yürüttüğü kendi işini kurma projesi kapsamında hibe desteği alan İlyas Taşkın, koyun yetiştiricisi oldu.

30.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:08Eski hükümlü, İŞKUR projesiyle koyun yetiştiricisi oldu
'in ilçesinde, İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik yürüttüğü kendi işini kurma projesi kapsamında hibe desteği alan İlyas Taşkın, koyun yetiştiricisi oldu.
Bandırma Cumhuriyet Savcısı Can Besen, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık, İŞKUR Bandırma Müdürü Emrullah Narin, Hanlı Mahallesi'nde yaşayan Taşkın'ı ziyaret etti.
Besen, Taşkın'ın devletin kendisine verdiği emaneti doğru kullandığını görmekten mutlu olduğunu söyleyerek, ona kaval hediye etti.
Taşkın da kendisine verilen 25 koyunu bir yılda 105'e yükselttiğini ifade ederek, "Bu benim için bir maya oldu, üretimimi çoğaltmak istiyorum." dedi.

İlyas Taşkın, Balıkesir, Bandırma, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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