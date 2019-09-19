Haberler » Güncel » Haber

Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un yargılandığı dava karara bağlandı.

19.09.2019 16:43Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ömer Tunç'u "Anayasayı ihlal suçuna yardım", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hakkında toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ömer Tunç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53 Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
17:52 Toprak Mahsulleri Ofisinden kuru üzüm açıklaması
17:51 Bakan Gül'den "yargıda reform" açıklaması
17:50 Denizli'de ev yangını
17:50 Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
17:50 Metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığında 10 gözaltı
17:50 Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı (1)