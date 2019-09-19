Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ömer Tunç'u "Anayasayı ihlal suçuna yardım", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hakkında toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Tunç getirildi. Duruşmada, sanık Tunç'un avukatı ve şikayetçi İBB avukatı da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, savcılığa sanık Tunç hakkında imzasız ve isimsiz bir ihbar mektubu gönderildiği, bu mektupta sanığın darbeci askerlere yemek hazırlattığının yazıldığı tutanağa geçti. Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine söz verilen sanık Ömer Tunç, "Bu yaşıma kadar hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hiçbir oluşum içinde yer almadım" dedi.

TOPLAM 16 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Tunç hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanığın suça yardım eden olarak katıldığını belirten heyet, cezayı 16 yıl hapse indirdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını lehe takdiri indirim nedeni kabul edilerek netice olarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Tunç hakkında "Nitelikli olarak işyeri dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve bin 480 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Sanık hakkında verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun yoğunlaşmış hali ve geçişli suç olarak bilindiğinden sanık hakkında üyelikten ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Öte yandan, Ömer Tunç'un o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri babası Mehmet Tunç da İBB binasına giren darbeci askerlere yardım ettiği öne sürülerek "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirlenen Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç hakkında da üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Kamu malına zarar vermek" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi İBB binası ve İBB Lojistik Destek Merkezi'nde yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un Lojistik Destek Merkezi'ne gelerek rehin alınan aşçılara yemek hazırlatmasının görüntüleri ortaya çıkmıştı.



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