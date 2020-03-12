Eski İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası
Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
12.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:58
Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Bilici ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.
Üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmeyen Bilici, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Bilici ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.
Üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmeyen Bilici, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Kaynak: AA
Etiketler : İnsan Hakları Derneği, Raci Bilici, Diyarbakır, Güncel
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