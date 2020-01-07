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Eski IKBY Başkanı Barzani: "Irak ve bölge patlamanın eşiğinde"

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak ve bölgedeki durumun patlamanın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, ülkenin vekalet savaşı ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden endişe ettiklerini belirtti.

07.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:16 Eski IKBY Başkanı Barzani:
Eski Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak ve bölgedeki durumun patlamanın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, ülkenin vekalet savaşı ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden endişe ettiklerini belirtti.
Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliğe dair yazılı açıklama yayımladı.
Özelde Irak, genelde ise bölgenin patlamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Barzani, "Herkes, bu tehlikenin farkında. Böylesi bir durumda çözüm için duygusallıktan uzak akıl ve mantıkla hareket edilmeli." ifadelerini kullandı.
Halihazırda durumun çok karmaşık olduğuna dikkati çeken Barzani, açıklamasına şöyle devam etti:
"Sorumluluk hisseden tarafların makul bir çözüm üretmesi ve herkesin çıkarına olacak şekilde akıllıca davranması gerekiyor. Eğer bu doğrultuda bir çözüm süreci başlatılırsa destek verme noktasında hiçbir şeyi esirgemeyiz ancak ülkenin vekalet savaşına çekilmesi ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden yana değiliz."
Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, ABD saldırısında öldürülmüştü
Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Ali Hamaney'e bağlı.
Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran meclisi, bugün ABD ordusunu "terörist" olarak tanımlayan önergeyi kabul etmişti.

Mesut Barzani, Kudüs, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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