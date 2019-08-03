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Eski il başkanı Kurt tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari eski İl Başkanı Rahmi Kurt, yargılandığı davada cezası kesinleşince evinde gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

03.08.2019 10:03 Eski il başkanı Kurt tutuklandı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari eski İl Başkanı Rahmi Kurt, yargılandığı davada cezası kesinleşince evinde gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Halkların Demokratik Partisi'nde iki dönem Hakkari İl Başkanlığını yapan siyasetçi Rahmi Kurt daha önce Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı 'örgüt üyeliği' davasında 6 yıl 3 ay ceza aldı. Yargıtayda sezası onanan Kurt, polisler tarafından gün içerisinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından HDP'li Kurt, kesinleşen cezasını çekmesi için Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - HAKKARİ

Halkların Demokratik Partisi, Rahmi Kurt, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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