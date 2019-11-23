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Eski İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüsü

Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in hayatını kaybetmeden önce Büyükada'daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

23.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:09
Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in hayatını kaybetmeden önce Büyükada'daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada'da alış verişe giden Le Mesurier'in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.
İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler'in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın Büyükada'da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan ve İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alış verişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor.
Öte yandan, Le Mesurier'in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.
(Halit Arslan/İHA)
Eski İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüsü

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Kaynak: İHA


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