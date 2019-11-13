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Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi

Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildiİSTANBUL - Karaköy'de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından, cenaze İngiltere'ye gönderildi.

13.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:07
Eski İngiliz ajanının cenazesi 'ya gönderildi
İSTANBUL - 'de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından, cenaze İngiltere'ye gönderildi.
Önceki gün Beyoğlu Karaköy'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından eski ajanın cenazesi ülkesine gönderildi. Adli Tıp'taki işlemlerin ardından havalimanına getirilen cenaze, Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşam saat 21.00'de Londra'ya gönderildi.
Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedilmişti.
Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi

Karaköy, Londra, Genel

Kaynak: İHA


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