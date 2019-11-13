Haberler » Güncel » Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması - Haber

Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier'un ofisinin bulunduğu binanın önüne, içinde teşekkür notu bulunan bir buket çiçek bırakılması dikkat çekti.

13.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:34Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier'un ofisinin bulunduğu binanın önüne, içinde teşekkür notu bulunan bir buket çiçek bırakılması dikkat çekti.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde binaya gelen bir kadın, gül yaprakları serptiği kapının önüne bir demet de çiçek bıraktı.
Çiçeğin içinde ise "James, çok özleneceksin, ama bu dünyada yaşarken yaptığın her şey için çok teşekkürler. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz. Daimi sevgiler. Julie ve Mark" yazılı bir notun olduğu görüldü.

Karaköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:08 Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi
01:02 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:59 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:58 Uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü
00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
00:46 Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
23:55 Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
23:28 Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 01:09:12