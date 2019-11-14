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Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:18Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce iki kez ifade veren Le Mesurier'in eşi Winberg (39) hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı da olan Lemesurier'ın cenazesi, 11 Kasım'da Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta sokakta ölü bulunmuştu.
Le Mesurier'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin tarifeli uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderilmişti.

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Kaynak: AA

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