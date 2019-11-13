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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'nda

Eski İngiliz askeri istihbarat subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'nda İstihbarat subayının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi...

13.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:12
Eski İngiliz askeri istihbarat subayının cenazesi Havalimanı'nda
İstihbarat subayının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İSTANBUL - 'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi konsolosluk yetkileri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İstanbul Havalimanına getirilen cenazenin 21.00 sıralarında gönderileceği öğrenildi.
Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in naaşı biten işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alındı. Konsolosluk yetkilileri tarafından alınan cenaze, İstanbul Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan kargolama işlemlerinin ardından cenaze, saat 21.00 sıralarında Londra uçağı ile İngiltere'ye gönderileceği öğrenildi.
Eski İngiliz askeri istihbarat subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'nda

İstanbul, Adli Tıp, Beyoğlu, Genel

Kaynak: İHA


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