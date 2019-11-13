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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.

13.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:45Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi. Winber'in eşarpla yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Winber, eşinin cenazesini almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.
(Volkan Kayalar/İHA)

Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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