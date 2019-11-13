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- Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor

- Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyorİSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber şu sıralar Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde...

13.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:03
- Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor
İSTANBUL - 'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber şu sıralar Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gelmişti. Bir süre Adli tıp Kurumunda işlemlerle ilgilenen Winber daha sonra Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Davet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Winber ifade veriyor.
- Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor

Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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