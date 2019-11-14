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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının ölümüne ilişin soruşturmada 14 kişinin ifadesi alındı

Eski İngiliz askeri istihbarat subayının ölümüne ilişin soruşturmada 14 kişinin ifadesi alındıİSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in soruşturması kapsamında polis ekipleri 14 kişinin...

14.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:36Eski İngiliz askeri istihbarat subayının ölümüne ilişin soruşturmada 14 kişinin ifadesi alındı
Eski İngiliz askeri istihbarat subayının ölümüne ilişin soruşturmada 14 kişinin ifadesi alındı
İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in soruşturması kapsamında polis ekipleri 14 kişinin ifadesini aldı.
İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in soruşturması çok yönlü devam ediliyor. Mesurier'in Büyükada'daki evinde çalışan iki çalışanın ifadesinin alınmasından sonra ofiste çalışanlar da emniyette çağrıldı. Polis, Mesurier'in eşi Winber'den ofiste çalışan kişilerin isimlerini istedi. Ofiste çalışanlar tek tek Cinayet Büro Amirliği'ne çağrıldı. Çalışanların tanık olarak ifadeleri alındı. Çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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