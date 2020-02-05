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Eski İngiliz Başbakan'ın koruması silahını uçak tuvaletinde unuttu

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yakın korumasının silahını uçak tuvaletinde unuttuğu ortaya çıktı.

05.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:00Eski İngiliz Başbakan'ın koruması silahını uçak tuvaletinde unuttu
Eski Başbakanı David Cameron'ın yakın korumasının silahını uçak tuvaletinde unuttuğu ortaya çıktı.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Cameron'ın koruması, silahını ve eski Başbakan'ın pasaportunu önceki gün New York - Londra seferini yapan uçağın tuvaletinde unuttu.
Silahı ve pasaportu bulan yolcu, bunları "dehşet içinde" İngiliz Havayolları personeline teslim etti.
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın yakın koruma birimine mensup polise ait 9 milimetre çapındaki Glock 17 tipi silahın tuvalette bulunduğu, teşkilattan yapılan açıklamayla da doğrulanırken, unutkan memurun açığa alındığı kaydedildi.
David Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, 23 Haziran 2016'da yapılan Avrupa Birliği referandumunda Brexit kararı alınmasının ardından istifa etmişti.

David Cameron, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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