Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak - Spor

Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak

Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkesinde gönüllü sağlık personeli olarak görev yapacak.

25.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:02
Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak
Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkesinde gönüllü sağlık personeli olarak görev yapacak.
Kevin Davies, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gönüllü çalışmak için Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) başvurduğunu duyurdu.
Kariyerinde Southampton , Blackburn Rovers ve Bolton Wanderers gibi takımların formasını giyen ve 2015'te futbolu bırakan Davies, "Bugüne kadar ailem için yaptıkları her şeye bir teşekkür olarak NHS'ye kayıt oldum. Siz de eğer uygunsanız hemen başvurun." ifadelerini kullandı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli veya istifa etmiş personeli göreve çağırmış, 250 bin de gönüllü aradıklarını kaydetmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Blackburn Rovers, Southampton, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı Spor
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı
Ersun Yanal’dan evde kal çağrısı Spor
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş’ın yıldızı, karantinada Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Spor
Beşiktaş'ın yıldızı, karantinada Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Conor McGregor’dan 1 milyon euroluk destek Spor
Conor McGregor'dan 1 milyon euroluk destek
Karantinadan kaçan Jovic, hapse girmemek için kendini savundu Spor
Karantinadan kaçan Jovic, hapse girmemek için kendini savundu
Fenerbahçe’de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası Spor
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’den ilk açıklama! Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk açıklama!
Barcelona’dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Spor
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı

Son Dakika Spor Haberleri

23:48: Berna Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir - Spor 23:39: Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti - Spor 23:37: Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Spor 23:31: Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı - Spor 23:25: Ersun Yanal'dan corona virüs çağrısı! - Spor 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber 22:40: Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı - Spor 22:27: Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı - Spor 21:48: Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım - Spor 21:35: Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu - Spor 10:32: Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu - Spor