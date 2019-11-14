Haberler » Güncel » Eski İngiliz istihbarat subayın ölümüne ilişin soruşturmada yeni gelişme - Haber

Eski İngiliz istihbarat subayın ölümüne ilişin soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in soruşturması kapsamında polis ekipleri 14 kişinin ifadesini aldı.

14.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:25Eski İngiliz istihbarat subayın ölümüne ilişin soruşturmada yeni gelişme
'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in soruşturması kapsamında polis ekipleri 14 kişinin ifadesini aldı.
İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in soruşturması çok yönlü devam ediliyor. Mesurier'in Büyükada'daki evinde çalışan iki çalışanın ifadesinin alınmasından sonra ofiste çalışanlar da emniyete çağrıldı. , Mesurier'in eşi Winber'den ofiste çalışan kişilerin isimlerini istedi. Ofiste çalışanlar tek tek Cinayet Büro Amirliği'ne çağrıldı. Çalışanların tanık olarak ifadeleri alındı. Çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.
(Yunus Emre Şeker/İHA)

İstanbul, Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:35 Erzurum Valisi Memiş, üniversitelilerle söyleşiye katıldı
16:28 Büyükşehir'den ara tatil hediyesi
16:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İnsanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz"
16:34 Muğla'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı
16:34 Türk Kızılay, Gazze'ye acil tıbbi destek sağladı
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
16:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:36:05