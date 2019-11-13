Haberler » Güncel » ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Haber

ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-/İSTANBUL Beyoğlu'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

13.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:06ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-/İSTANBUL 'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beyoğlu Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin ülkesine gönderilmek üzere havalimanına götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------

-cenazenin çıkışı

-Detaylar



Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24 Bayrampaşa'da banka soyguncusunun vatandaşlar tarafından yakalanma anları kamerada (2)
18:19 Babaeski'de lise inşaatı tamamlanmak üzere
18:23 Bayrampaşa'da banka soygunu ve sonrasında yaşanan sıcak anlar kamerada 2
18:22 Polonya'da Müslümanlara saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
18:21 3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
17:48 "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:25:37