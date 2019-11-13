Haberler » Güncel » Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi - Haber

Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi

BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.

13.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:05Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla 'ya gönderildi.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.


- İstanbul

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Londra, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:16 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 26'ya yükseldi
23:15 Şanlıurfa'da şiddetli patlamalar (1)
23:15 Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama alarmı
23:13 Şanlıurfa 20. Zırhlı tugay komutanlığınde patlama
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:49 Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:16:20