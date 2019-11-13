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Eski İngiliz Subayının eşi Asayiş Şube'ye geldi (1)

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi.

13.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:41Eski İngiliz Subayının eşi Asayiş Şube'ye geldi (1)

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, yanında bir kişiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.



İsveç, Güncel

Kaynak: DHA

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