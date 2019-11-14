Haberler » Güncel » Eski İngiliz subayının ölümü: 14 kişinin ifadesi alındı - Haber

Eski İngiliz subayının ölümü: 14 kişinin ifadesi alındı

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada toplam 14 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

14.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:03Eski İngiliz subayının ölümü: 14 kişinin ifadesi alındı
'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada toplam 14 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre polis, Mesurier'in eşi Winber'den ofiste çalışan kişilerin isimlerini öğrenerek, cinayet büro amirliğine çağırıp, ifadelerini aldı. Bu çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Çiftin, Büyükada'daki evlerinde çalışan 2 kişinin de ifadeleri alındı.

EŞİ 4 GÜNDÜR EVE UĞRAMAMIŞBu arada Mersurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Winber'in de 10 Kasım Pazar gününden beri Büyükada'da kaldıkları eve uğramadığı öğrenildi. İngiliz basınından gazetecilerin de dün Büyükada'ya gelerek evi görüntüledikleri bildirildi.


- İstanbul

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere müdahale
18:40 Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:40 Serbest piyasada altın fiyatları
18:40 Borsa günü düşüşle tamamladı
18:40 KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu'dan 10 Kasım açıklaması Açıklaması
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:41:50