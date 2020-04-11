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Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede sıkı tedbirler alındı.

11.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:02
Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede sıkı tedbirler alındı. Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de, eski Başbakan Theresa May, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde market kuyruğunda sıra beklerken görüntülendi.

Ülke çapındaki süpermarketler, aynı anda yalnızca belirli sayıda kişinin girmesine izin veren sosyal mesafe önlemi uyguladıkları için, marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Berkshire bölgesinde, yerel bir süpermarkette sıra beklerken, sosyal mesafe kurallarına özen gösterdiği görülen 63 yaşındaki eski Başbakan Theresa May, yaklaşık 45 dakika market kuyruğunda bekledi.

ESKİ BAŞBAKAN MAY: DUALARIM BORİS JOHNSON'LA

Eski Başbakan May, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra St.Thomas Hastanesi'ne kaldırılan Başbakan Boris Johnson'a, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletti. May, "Düşüncelerim ve dualarım hastanede tedavi görmeye devam eden Boris Johnson ve ailesiyle birlikte" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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Dünya Manşet

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