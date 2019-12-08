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Eski Interpol Müdürü Mansur Güneş, İBB'de daire başkanı oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na 2006'da Interpol Merkez Dairesi'nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Mansur Güneş'i atadı.

08.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:34

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 yıldır belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan, son 5 yıldır da Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapan Osman Savaş'ı da görevden alarak yerine Mansur Güneş'i atadı.

Mansur Güneş

Destek Hizmetleri Dairesi'nin yeni başkanı Mansur Güneş eski bir emniyet mensubu. 2006 yılında Interpol Merkez Dairesi'nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Güneş, aynı daireden ikinci kez şark tayini çıkınca 2007 yılında kendi isteğiyle meslekten ayrıldı.

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI'NA GÜRSOY ATANDI

İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden 3.5 ayda istifa eden Taylan Engin'in yerine de Doç. Dr. Mustafa Gürsoy'u getirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ulaştırma alanında yüksek lisans ve doktora yapan Gürsoy, demiryolu ve karayolu mühendislikleri ile kent içi ulaştırma sistemleri, ulaştırma ekonomisi, yük taşımacılığı planlaması konularında akademik çalışma yapıyor.

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Eski Interpol Müdürü Mansur Güneş, İBB'de daire başkanı oldu

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